ЦифраДня Больше 10 тысяч пациентов приняли в Детском консультативно-диагностическом центре после переезда в новое здание

#ЦифраДня Больше 10 тысяч пациентов приняли в Детском консультативно-диагностическом центре после переезда в новое зданиеВ историческом здании в самом центре города Иванова – на базе бывшего Главка – создали Детский консультативно-диагностический центр столичного уровня.