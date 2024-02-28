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Иваново

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#ЦифраДня Больше 10 тысяч пациентов приняли в Детском консультативно-диагностическом центре после переезда в новое здание

#ЦифраДня Больше 10 тысяч пациентов приняли в Детском консультативно-диагностическом центре после переезда в новое здание

#ЦифраДня Больше 10 тысяч пациентов приняли в Детском консультативно-диагностическом центре после переезда в новое зданиеВ историческом здании в самом центре города Иванова – на базе бывшего Главка – создали Детский консультативно-диагностический центр столичного уровня.

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