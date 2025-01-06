Правоохранители отреагировали на групповое избиение мужчины у торгового центра в Смоленске

«Ищу свидетелей!» Инцидент произошёл в новогоднюю ночь вдоль участка смоленской автомобильной дороги Правоохранительные органы проводят проверку по факту избиения гражданина пока ещё неустановленными хулиганами прошлой праздничной ночью возле ТРЦ «Макси» в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии