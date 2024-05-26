Сунак анонсировал возврат к воинской повинности в Британии при победе на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести обязательную воинскую повинность с возможностью прохождения альтернативной службы в случае победы возглавляемой им Консервативной партии на выборах в парламент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии