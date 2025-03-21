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У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

ИЛЬЯ  УХОВ Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
&quot; У тут вдруг Узбекистану приспичело выйти из состава СССР.&quot; 😂 Декларация о государственном суверенитете РСФСР (Независимости) была принята 12 июня 1990 года а Верховный Совет Узбекистана принял постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан» лишь 31 августа 1991  года! 😆 Так кому же пришло в голову выйти из  состава СССР? (((Почему подобные вам адепты СССР все такие глупые и необразованные и почему вы все мелете постоянно дичайшую чушь?
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7 час.
Aleksandr Sobolev
Ну и это...&quot;А сейчас половина жителей Киргизии и Таджикистана живут у нас&quot; - ваша цитата! 😆 Смотрим...Граждан Кыргызстана работает в России 411 тысяч, а населения Кыргызстана 7.3 миллиона! Таджиков  в России работает 1.2 миллиона а население Таджикистана 11 миллионов человек! Узбеков в России - менее 1 миллиона человек, а население Узбекистана 37 миллионов человек! 😎 ЗАЧЕМ ВЫ ВРЕТЕ??? Вы делаете это специально или потому что вы просто архиглупая!?!
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7 час.
AS
Aleksandr Sobolev
(((Это самое глупое - то что вы написали - что я читал за последнее время!😆
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7 час.
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