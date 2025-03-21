У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

Aleksandr Sobolev " У тут вдруг Узбекистану приспичело выйти из состава СССР." 😂 Декларация о государственном суверенитете РСФСР (Независимости) была принята 12 июня 1990 года а Верховный Совет Узбекистана принял постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан» лишь 31 августа 1991 года! 😆 Так кому же пришло в голову выйти из состава СССР? (((Почему подобные вам адепты СССР все такие глупые и необразованные и почему вы все мелете постоянно дичайшую чушь?

Aleksandr Sobolev Ну и это..."А сейчас половина жителей Киргизии и Таджикистана живут у нас" - ваша цитата! 😆 Смотрим...Граждан Кыргызстана работает в России 411 тысяч, а населения Кыргызстана 7.3 миллиона! Таджиков в России работает 1.2 миллиона а население Таджикистана 11 миллионов человек! Узбеков в России - менее 1 миллиона человек, а население Узбекистана 37 миллионов человек! 😎 ЗАЧЕМ ВЫ ВРЕТЕ??? Вы делаете это специально или потому что вы просто архиглупая!?!