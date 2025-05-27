Зюганов призвал создать комиссию по восстановлению СССР

Геннадий Зюганов в ходе выступления перед журналистами предложил радикальный пересмотр правовых основ постсоветского пространства, потребовав создать комиссию по реализации забытого постановления Госдумы 1996 года.
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