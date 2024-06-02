Желатин от морщин и не только. 3 рецепта: для красоты, омоложения и для всей семьи

Сегодня хочу поделиться с Вами коллагеновым «меню» для омоложения кожи, волос и организма в целом. Будем делать коллагеновый бальзам для волос, маску для лица и приготовим вкусный и полезный десерт на основе коллагена.
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