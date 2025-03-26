Артист Александр Кузьмин умер на 63-м году жизни

В возрасте 63 лет 24 марта ушел из жизни музыкант, звукорежиссер группы «Динамик» Александр Кузьмин. О его кончине рассказал старший брат Владимир Кузьмин в своем Telegram-канале, дополнив пост черно-белой фотографией с артистом.
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