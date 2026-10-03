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Меркурис заявил, что противовоздушной обороны в Киеве больше не существует

Меркурис заявил, что противовоздушной обороны в Киеве больше не существует

Британский политолог Александр Меркурис заявил, что украинская столица больше не располагает достаточными возможностями для эффективного отражения российских воздушных ударов.

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