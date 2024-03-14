"Захлопни свое рыло". Что известно об издевательствах подростка над пожилой бабушкой

Школьник в Сибири снимал издевательства над 90-летней бабушкой на видео Видео с издевательствами и оскорблениями подростка над своей 90-летней бабушкой-"ребенком войны" взбудоражило пользователей Интернета.
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