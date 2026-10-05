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Газета.ру

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ТАСС: обвиняемый в убийстве трех женщин нижегородец пытался вывезти тела в лес

ТАСС: обвиняемый в убийстве трех женщин нижегородец пытался вывезти тела в лес

В МВД подтвердили, что мужчина, расчленивший двух женщин и убивший третью, вез их останки в багаже «Газели».

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