ВКС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Экипажи ВКС России авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили точки запуска и пункты управления беспилотниками ВСУ в Липцах и Александровке Харьковской области.
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