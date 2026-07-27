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ТАСС

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ВКС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Экипажи ВКС России авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили точки запуска и пункты управления беспилотниками ВСУ в Липцах и Александровке Харьковской области.

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