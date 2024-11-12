Депутат от правой АПС заявил, что Каллас может продлить украинский конфликт

Кандидат на пост представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас может продлить украинский кризис, заявил в пресс-релизе 12 ноября депутат от правой Австрийской партии свободы (АПС), глава делегации в Европарламенте Харальд Вилимски.