Депутат от правой АПС заявил, что Каллас может продлить украинский конфликт

Кандидат на пост представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас может продлить украинский кризис, заявил в пресс-релизе 12 ноября депутат от правой Австрийской партии свободы (АПС), глава делегации в Европарламенте Харальд Вилимски.
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