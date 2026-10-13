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В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней на пожаре

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней на пожаре

Ночью 12 октября 2026 года в ходе тушения пожара в одном из домов в селе Старая Салаусь Балтасинского района обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления продуктами горения.

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