В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней на пожаре

Ночью 12 октября 2026 года в ходе тушения пожара в одном из домов в селе Старая Салаусь Балтасинского района обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления продуктами горения.
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