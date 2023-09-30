Попытка сближения Армении с НАТО способна привести к кризису внутри альянса с войной против Турции

Все последние заявления главы правительства Армении Никола Пашиняна о том, что «пора искать альтернативные варианты в сфере безопасности, а не доверяться только России», дополнительно активизировали работу НАТО в Южном Кавказе.
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