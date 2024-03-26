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Опасность для кишечника: Какая пищевая добавка стоит избегать?

Опасность для кишечника: Какая пищевая добавка стоит избегать?

Опасность для кишечника: Какая пищевая добавка стоит избегать? Ирэн ОрлонскаяВ эфире популярной программы «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева и ее коллеги обсудили результаты нового исследования, предупреждающего о потенциальных рисках, связанных с одной из широко используемых пищевых добавок.

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