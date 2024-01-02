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Военное обозрение

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Россия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по Украине: взрывы гремят в Киеве

Россия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по Украине: взрывы гремят в Киеве

В свою очередь Генштаб ВСУ отчитался об "отражении" ночной атаки дронов-камикадзе, заявив о якобы поражении всех до одной российских "Гераней".

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