Переходная команда Трампа заявила о приостановке дела против него

Дело против избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, рассматриваемое судом в Нью-Йорке, было полностью приостановлено, а вынесение приговора отложено, заявил директор по коммуникациям в переходной команде Стивен Чун.
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