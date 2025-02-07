Vladimir Soukhatchev Однако этот облезший венгерский еврей на свои грязные деньги взращивал либеральные неокрепшие умы на марксистских идеях о "социальной справедливости"! У вас есть за душой хоть какие-то аргументы против этого???

Vladimir Soukhatchev Заголовок статьи "Прорыв информационного пузыря" не вполне соответствует ее содержанию! Точнее было бы "Прорыв информационного гнойника", что будет висеть Долгие Годы на совести Дерьмопартии США, Либерастов всех расцветок и Всего КоЗа!!!