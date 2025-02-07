(Или что с еб.м у ххлов?) Меньше чем за три недели на головы украинцев из США обрушилось много информации.
Прорыв информационного пузыря:
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Soukhatchev
Однако этот облезший венгерский еврей на свои грязные деньги взращивал либеральные неокрепшие умы на марксистских идеях о "социальной справедливости"! У вас есть за душой хоть какие-то аргументы против этого???
Ответить
15 час.
Vladimir Soukhatchev
Заголовок статьи "Прорыв информационного пузыря" не вполне соответствует ее содержанию! Точнее было бы "Прорыв информационного гнойника", что будет висеть Долгие Годы на совести Дерьмопартии США, Либерастов всех расцветок и Всего КоЗа!!!
Ответить
15 час.
Игорь Кузнецов
Если текст из "Украинского ТГ канала", тогда понятно что USAID, как независимая организация учрёждённая Конгрессом США при Клинтоне, вдруг стала "в интересах леворадикальных марксистов". Полная чушь, как и то, что демократов США "окрестили" лево-либеральными. Они "глобалисты" на идее разрушения национальных духовных ценностей и либеральной "монетизации" мировой экономики. Трамп придерживается идеи государственного регулирования экономики для развития предпринимательской деятельности своей страны - США. Значит ему нужно "переформатировать" бюрократию. Отсюда и "слом" ложного понимания "свобод".
Ответить
4 час.
Свежие комментарии