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Прорыв информационного пузыря:

Прорыв информационного пузыря:

(Или что с еб.м у ххлов?) Меньше чем за три недели на головы украинцев из США обрушилось много информации.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Однако этот облезший венгерский еврей на свои грязные деньги взращивал либеральные неокрепшие умы на марксистских идеях о &quot;социальной справедливости&quot;! У вас есть за душой хоть какие-то аргументы против этого???
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15 час.
Vladimir Soukhatchev
Заголовок статьи &quot;Прорыв информационного пузыря&quot; не вполне соответствует ее содержанию! Точнее было бы &quot;Прорыв информационного гнойника&quot;, что будет висеть Долгие Годы на совести Дерьмопартии США, Либерастов всех расцветок и Всего КоЗа!!!
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15 час.
Игорь Кузнецов
Если текст из &quot;Украинского ТГ канала&quot;, тогда понятно что USAID, как независимая организация учрёждённая Конгрессом США при Клинтоне, вдруг стала &quot;в интересах леворадикальных марксистов&quot;. Полная чушь, как и то, что демократов США &quot;окрестили&quot; лево-либеральными. Они &quot;глобалисты&quot; на идее разрушения национальных духовных ценностей и либеральной &quot;монетизации&quot; мировой экономики. Трамп придерживается идеи государственного регулирования экономики для развития предпринимательской деятельности своей страны - США. Значит ему нужно &quot;переформатировать&quot; бюрократию. Отсюда и &quot;слом&quot; ложного понимания &quot;свобод&quot;.
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4 час.
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