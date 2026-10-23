В Москве растет интерес к ИТ-образованию, сообщил Сергей Собянин. В 2026 году в седьмые классы ИТ-вертикали поступили более 8,8 тысячи детей — на 10% больше, чем год назад.
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