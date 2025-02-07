В селах и деревнях Ивановской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» возвели 125 ФАПов и врачебных амбулаторий

<p> В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в Ивановской области за шесть лет возведено 125 модульных конструкций для оказания медицинской помощи жителям: фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, офисы врача общей практики.