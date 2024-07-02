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Строить не ломать: завершение программы льготной ипотеки в новостройках может замедлить инфляцию. Комментарий Семена Новопрудского

Строить не ломать: завершение программы льготной ипотеки в новостройках может замедлить инфляцию. Комментарий Семена Новопрудского

В России закрыли программу льготной ипотеки. Она принесла много пользы, но не смогла решить стратегические проблемы российского рынка жилья, отмечает колумнистНа пятом году жизни 1 июля 2024 года в России завершилась программа льготной ипотеки под названием «Господдержка-2020» — по ней выдавались относительно дешевые кредиты на жилье в новостройках.

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