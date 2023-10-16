На улице Твардовского пройдут открытые уроки живописи

20 октября в изостудии «ART LIME» в центре «Строгино» пройдут открытые уроки живописи. «Занятия в небольших группах до 10 человек в уютной студии с профессиональным художником-педагогом, который поможет каждому раскрыть свой творческий потенциал.
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