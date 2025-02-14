Гриб-зомби: как паразит превращает пауков в марионеток Ирэн ОрлонскаяВ Северной Ирландии была обнаружена новая разновидность паразитического гриба, который способен влиять на поведение пауков, превращая их в «зомби».
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