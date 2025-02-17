Морозы задержатся в Петербурге до конца недели

Атмосферное давление останется повышенным. В Петербурге в ближайшие дни ожидается морозная погода. В понедельник и вторник пройдет небольшой снег, а ночью подморозит до -14 … -17℃, хотя днем столбики термометров покажут -4…-9℃, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.
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