Морозы задержатся в Петербурге до конца недели

Атмосферное давление останется повышенным. В Петербурге в ближайшие дни ожидается морозная погода. В понедельник и вторник пройдет небольшой снег, а ночью подморозит до -14 … -17℃, хотя днем столбики термометров покажут -4…-9℃, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.