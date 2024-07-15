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Преподаватель МИРЭА Шутов: мошенники могут украсть аккаунт через игру в «хомяка»

Преподаватель МИРЭА Шутов: мошенники могут украсть аккаунт через игру в «хомяка»

Мошеннические схемы всегда направлены на популярные среди пользователей приложения. Так, опасность игры Hamster Kombat заключается в краже аккаунта, сообщил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.

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