Южная Корея: Разгорается скандал из-за сумки Dior, подаренной первой леди страны

В Южной Корее разгорелся скандал вокруг первой леди Ким Кэон Хи, которая якобы получила в подарок дорогую сумку от бренда Dior и таким образом нарушила местное законодательство о незаконном вознаграждении.
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