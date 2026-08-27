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За рулем

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Забрались на новой Волге в песчаный карьер — вывезет ли?

Забрались на новой Волге в песчаный карьер — вывезет ли?

В рамках тест-драйва новый кроссовер Volga K50 оказался в песках – и вот что из этого вышло. Вообще в этой адаптации Geely Monjaro все осталось на своих местах, да еще и с бонусом: внешность, конструктив и салон те же, но ценник на 400 тысяч меньше – за топ-версию Престиж просят 4,5 млн рублей.

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