Психолог Страхов рассказал, как избежать стресса в декабре

Психолог Максим Страхов объяснил, как справиться со стрессом и выгоранием в декабре. Он рекомендует определить приоритеты и отказаться от лишних задач, чтобы снизить давление и улучшить психологическое состояние перед Новым годом.
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