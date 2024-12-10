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Психолог Страхов рассказал, как избежать стресса в декабре

Психолог Страхов рассказал, как избежать стресса в декабре

Психолог Максим Страхов объяснил, как справиться со стрессом и выгоранием в декабре. Он рекомендует определить приоритеты и отказаться от лишних задач, чтобы снизить давление и улучшить психологическое состояние перед Новым годом.

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