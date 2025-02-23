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Царьград

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Школьник из Москвы отдал аферистам отложенные на квартиру пять миллионов рублей

Школьник из Москвы отдал аферистам отложенные на квартиру пять миллионов рублей

Эти деньги родители откладывали на покупку жилья для сына.В Москве 15-летний подросток отдал мошенникам пять миллионов рублей.

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