В России появится Национальный правозащитный комитет

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. О создании новой автономной некоммерческой организации по защите прав объявили на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшемся в формате видеоконференции.
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