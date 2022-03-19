Учебные сборы с военнослужащими дежурных смен комендатур ЦВО состоялись в Челябинской области

В рамках сборов состоялись практические и показные занятия по действиям военнослужащих при обнаружении самодельных взрывчатых веществ, попытки проникновения нарушителя на территорию режимного объекта, действия при возникновении пожара, а также оказание доврачебной помощи военнослужащим и гражданским лицам.
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