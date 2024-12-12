Минфин зафиксировал рост вложений в программы долгосрочных сбережений

Россияне вложили 40 млрд рублей в программы долгосрочных сбережений в ноябре С осени этого года россияне стали активнее вкладывать деньги в программы долгосрочных сбережений (ПДС), заявил «Российской газете» заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
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