Школьница напала с ножом на учителя перед праздничной линейкой

ЧП случилось в одной из школ Красноярского края 1 сентября перед праздничной линейкой: ученица 7 класса напала с ножом на учительницу физики.
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