Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    "Сажать", "депортировать" и прочее никто не будет. На камеру извинятся, сейчас это модно. Но есть один интересный мом...В Нижнекамске шко...
  • Питер Столыбин
    А не пробовали сами приготовить еду, тогда все проблемы решатся сами собой.«Киллеры курьеров...
  • Владимир Уфимцев
    А что вы хотите? Настоящие хозяева России у нас - это евреи. И реальная власть - в их шаловливых ручонках... И телеви...Проект «Пятая кол...

Сивков: "После победы на Украине полыхнет еще в четырех регионах. Россию так не оставят"

Сивков: "После победы на Украине полыхнет еще в четырех регионах. Россию так не оставят"

Член-корреспонденту Российской академии ракетных и артиллерийских наук, политологу Константину Сивкову принадлежит недавно вызвавшая широкий резонанс фраза о том, что российской армии политики по каким-то причинам не дают воевать в полную силу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх