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Зиеш переходит в «Ботафого». 33-летний вингер ушел из марокканского «Видада» свободным агентом

33-летний вингер Хаким Зиеш станет игроком « Ботафого ». Во вторник марокканец прибудет в Бразилию и подпишет контракт с клубом из Рио-де-Жанейро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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