Нотариус поможет избежать проблем с наследством и жильем

Наследственный договор не всегда является надежным инструментом передачи имущества, так как собственник может продать недвижимость до своей смерти.
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