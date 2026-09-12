Петербурженка нашла белую плесень в арбузе магазина «Семишагофф»

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила белую плесень внутри арбуза, купленного 4 сентября в магазине «Семишагофф».
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