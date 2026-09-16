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Мировое обозрение

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«Такого больше нет нигде». Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле

«Такого больше нет нигде». Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле

Россия вышла на новый исторический минимум по младенческой смертности — 3,3 промилле. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на полях Международного фестиваля молодежи.

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