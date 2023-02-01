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КХЛ. «Амур» примет «Сибирь», «Авангард» в гостях у «Адмирала», СКА против «Локомотива»

СКА примет «Локомотив» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Амур» сыграет с «Сибирью», «Адмирал» – с «Авангардом», «Ак Барс» будет противостоять «Барысу».

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