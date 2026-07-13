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Сенатор Грэм перед смертью пошутил о России

Сенатор Грэм перед смертью пошутил о России

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) незадолго до своей смерти пошутил, что не может уйти из жизни, пока не добьется принятия «сокрушительных» санкций против России.

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Комментарии
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НЧ
Николай Чапурин
&quot;Зажмурился&quot; &quot;ястреб&quot;..
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4 н.