Сенатор Грэм перед смертью пошутил о России

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) незадолго до своей смерти пошутил, что не может уйти из жизни, пока не добьется принятия «сокрушительных» санкций против России.
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