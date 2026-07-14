Атаки украинских БПЛА на российские регионы: главное за 14 июля

РИА Новости/Сергей Бобылев По данным Министерства обороны России, с вечера 13 июля (20:00 мск) по утро 14 июля (08:00 мск) силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 15 регионами страны, а также акваториями Черного и Азовского морей.