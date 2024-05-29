Как Россия влияет на выборы нового главы НАТО

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press Текст: Евгений Крутиков Вчера 198 прочитали Впервые в истории в НАТО сложилась целая коалиция государств, выступающих против кандидата на пост главы организации, которого выдвинули Соединенные Штаты Америки.
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