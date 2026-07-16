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Коротко о главном

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ФСБ: Киев с помощью дронов забрасывает взрывчатку для терактов в России

Федеральная служба безопасности России обнародовала данные о предотвращённых терактах, организованных украинскими спецслужбами, и методах, которые они используют для переброски взрывчатых веществ на территорию РФ.

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