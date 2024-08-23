СМИ узнали о новом пакете помощи США для Киева

Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 125 миллионов долларов. В него войдут противотанковые комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, ракеты для систем ПВО, боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийские снаряды.
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