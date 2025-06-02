Катя Лель рассказа про реальные отношения Лепса с 19-летней Кибой — видела все в гримерке

Певица прокомментировала слухи, что у коллеги лишь пиар-роман. Катя Лель Пресс-служба премии "Виктория"Певица Катя Лель прокомментировала вновь возникшие слухи о том, что Григорий Лепс на самом деле не встречается с 19-летней Однако Катя Лель уверяет, что между ее коллегой и Авророй искренние чувства и она лично была тому свидетелем.