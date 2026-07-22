Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Политический хаос": в ЕС прокомментировали назначение Драпатого главкомом ВСУ

"Политический хаос": в ЕС прокомментировали назначение Драпатого главкомом ВСУ

Директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X заявил, что назначение Владимиром Зеленским нового главнокомандующего Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого вместо Александра Сырского свидетельствует о политическом хаосе на Украине.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
При Драпатом время драпать.
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