Политолог Михеев назвал диагнозом слова Зеленского о российском газе

Политик стремится сохранить транзит в ЕС через территорию его страны, однако при этом приписывает газу ужасное качество: «от него много выбросов метана» и «кремлевская пропаганда», иронично заметил специалист в эфире YouTube канала «Соловьев Live».
Политик стремится сохранить транзит в ЕС через территорию его страны, однако при этом приписывает газу ужасное качество: «от него много выбросов метана» и «кремлевская пропаганда», иронично заметил специалист в эфире YouTube канала «Соловьев Live».
Свежие комментарии