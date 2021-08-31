Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Козырев
    Русоукраинцы, Украиной«Русь — это мы»: ...
  • Россиянин
    А Порошенко посоветовал Зеленскому заглянуть в штабквартиру МВФ. )))Украина потребова...
  • Александр
    Пенсии покоя не давали. Добили стариков. А коррупция цвела и благоухала. И прет, и прет! Вон какие рожи наели. Ну, по...Восьмилетний реко...

Политолог Михеев назвал диагнозом слова Зеленского о российском газе

Политолог Михеев назвал диагнозом слова Зеленского о российском газе

Политик стремится сохранить транзит в ЕС через территорию его страны, однако при этом приписывает газу ужасное качество: «от него много выбросов метана» и «кремлевская пропаганда», иронично заметил специалист в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх