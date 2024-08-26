В нескольких городах Украины прогремели взрывы

По всей Украине звучат сигналы воздушной тревоги, в ряде городов слышны взрывы. Как сообщает украинские СМИ, взрывы несколько раз прогремели в Харькове и Днепре, по одному взрыву было в Кривом Роге, Хмельницком, в Винницкой и Полтавской областях, Кропивницком.