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Автоэксперт Абрамейцев назвал три опасные ошибки при замене зимней резины

Автоэксперт Абрамейцев назвал три опасные ошибки при замене зимней резины

Ранняя и самостоятельная замена резины, а также установка изношенных шин являются опасными ошибками. Об этом "Российской газете" рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексей Абрамейцев.

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