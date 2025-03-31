Автоэксперт Абрамейцев назвал три опасные ошибки при замене зимней резины

Ранняя и самостоятельная замена резины, а также установка изношенных шин являются опасными ошибками. Об этом "Российской газете" рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексей Абрамейцев.
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