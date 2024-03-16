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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткаченко об увольнении Ивича: «Краснодар» оказался не готов к возобновлению РПЛ. Тренер проделал крутую работу, но не сумел убедить руководство, что сможет удержаться хотя бы в тройке»

«Мне не нравится увольнение Ивича, но давайте попробуем поискать логику этого решения. Назвать его неожиданным для тех, кто общается с руководством и следит за жизнью клуба чуть более внимательно, нельзя.

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